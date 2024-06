Salis, altro vecchio tweet. Quando il papà di Ilaria esaltava l'Autonomia...

Roberto Salis, spunta il tweet in cui tifava per l'Autonomia differenziata

Roberto Salis è finito ancora una volta nel mirino di Libero. Il quotidiano di Destra diretto da Mario Sechi spolvera un vecchio tweet del papà della neo europarlamentare di Avs Ilaria, questa volta riguarda l'Autonomia differenziata, la legge appena approvata dal governo. Il messaggio è del 20 ottobre 2022, quando ancora la misura fortemente voluta dalla Lega era ancora lontana dall'approvazione del Parlamento. Il papà di Ilaria esaltava questo provvedimento argomentando sui vantaggi che avrebbe generato e attaccando le Regioni del Sud.

"L'Autonomia differenziata - scriveva Salis sui social e lo riporta Libero - è un modo per far capire per esempio alla Sicilia che se vuole raggiungere il livello di qualità dei servizi della Lombardia, che ha un decimo dei suoi dipendenti pubblici, bisogna che conti solo sulle sue risorse e non sulla manna statale". Si tratta dell'ennesimo attacco di Libero nei confronti del padre di Ilaria, il quotidiano insiste sul suo passato e sulle sue idee di Destra e sulla sua improvvisa trasformazione in seguito alla candidatura di sua figlia Ilaria con la Sinistra e al presunto immobilismo del governo Meloni in merito alla vicenda giudiziaria di Ilaria, finita in carcere in Ungheria per la presunta aggressione ad un gruppo di neonazisti e ora tornata libera in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo. Papà Salis suoi social sfida i quotidiani di Destra: "Mi attaccano perché hanno paura di me".