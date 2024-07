Inchiesta Genova: Toti chiede incontro con Salvini

Giovanni Toti chiede di incontrare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. L'istanza e' stata depositata al giudice dall'avvocato Stefano Savi. Il leader della Lega sara' a Genova lunedi' per un evento, ma non e' detto che l'incontro possa avvenire gia' in quella data. I confronti, si apprende, serviranno a capire che futuro disegnare per la Regione, dopo la decisione del Riesame di lasciare Toti agli arresti domiciliari.