Incontro tra Di Maio e Bonaccini. Made in Italy, export e asse 5S-Pd

Incontro di circa un'ora alla Farnesina, sede del ministero degli Esteri, tra Luigi Di Maio e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il rapporto, forte e solido da tempo, sia politico che personale, si è ulteriormente rafforzato dopo il faccia a faccia di ieri. Sul tavolo, prima di tutto, la tutela dell'export nell'Unione europea e nel mondo e la volontà comune del titolare della diplomazia italiana, che ha tra le sue funzioni e competenze anche la delega al Commercio Estero, e del presidente della Conferenza delle Regioni di supportare le esportazioni per cercare di rilanciare l'economia italiana dopo tanti mesi di pandemia e di restrizioni.



Al centro dell'incontro tra Di Maio e Bonaccini, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, anche l'implementazione e lo sviluppo del polo tecnologico di Bologna, una priorità e un'eccellenza per l'Italia. Non solo, il ministro degli Esteri e il Governatore hanno anche parlato del Gran Premio di Formula 1 che si terrà nei prossimi mesi a Imola e che verrà denominato del Made in Italy con la sponsorizzazione della Farnesina proprio con il tentativo di rilanciare ulteriormente l'immagine del made in Italy nel mondo.



Politicamente, poi, l'asse tra Di Maio e Bonaccini, che esiste da tempo, si affianca a quello tra l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Sia il ministro degli Esteri sia il Governatore dell'Emilia Romagna condividono l'esigenza di costruire una forte alleanza tra Pd e 5 Stelle che parta dalle prossime elezioni amministrative (Comunali e Regionali in Calabria) per poi sfociare in un patto per le prossime Politiche.