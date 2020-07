Italia 20.20, il Rapporto sull’interesse nazionale

LA SINTESI DEL RAPPORTO (pdf)



Italia 20.20 è il Rapporto sull’interesse nazionale appena pubblicato dalla Fondazione Farefuturo presieduta da Adolfo Urso, con più di 50 autori di diversi orientamenti culturali e politici. Si tratta di un’analisi ad ampio spettro sui principali dossier dell’interesse italiano, dalla demografia alla politica industriale, dall’organizzazione dello Stato alla politica internazionale. Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza nazionale e alla difesa del patrimonio tecnologico, finanziario e industriale del Paese, delle sue infrastrutture materiali e immateriali. Il Rapporto si chiude con un’agenda per l’interesse nazionale, una sorta di sintesi operativa per adeguare il nostro sistema Paese e la stessa postura dell’Italia alle sfide di un mondo in rapida trasformazione e per certi versi più conflittuale.