Di Maio atlantista, vede Blinken e Kerry: primo ministro degli Esteri da Biden

"Proprio nell'anno del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, siamo qui a evidenziare la significativa visita del ministro Luigi Di Maio che, tra oggi e domani, terrà alcuni incontri con l'amministrazione Usa. Si tratta della prima visita di un ministro straniero alla nuova amministrazione guidata dal presidente Joe Biden: a livello politico e simbolico è un dato di particolare rilevanza perché dimostra la proficua collaborazione tra noi e gli Stati Uniti". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri.

"Recentemente -aggiungono- la relazione tra Farnesina e Usa ha già portato al raggiungimento di importanti traguardi come attesta l'annunciato trasferimento in patria di Chico Forti, il nostro connazionale detenuto per anni in un carcere di massima sicurezza in Florida, che a breve tornerà finalmente in Italia. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti ha radici storiche e profonde, con questa visita siamo convinti che il nostro rapporto non farà che stringersi ulteriormente".