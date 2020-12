Italia viva, senatori in sofferenza. Se sarà crisi non tutti seguiranno Renzi

Il momento del tanto atteso incontro a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia viva è arrivato. Un appuntamento che continua a tenere sul filo l’intera maggioranza di governo, ma anche tutti gli esponenti di Iv. Dentro il partito, e soprattutto tra le fila dei senatori, infatti, cresce l’insofferenza. All’interno della pattuglia dei parlamentari, non è sfuggito, però, il cambio di linea, un po' più morbida, delle ultime ore. Diverse fonti, incrociate da Affaritaliani.it, si chiedono cosa sia realmente accaduto ieri. “La linea che ha fatto trapelare il ministro Dario Franceschini dalle colonne del Corriere della sera, da un lato, ma forse anche qualche altro pressing - racconta un insider - chissà che non abbiano contribuito a far abbassare i toni. Senza contare che, poi, gli sviluppi sulla variante inglese del virus hanno di sicuro fatto il resto”. Sta di fatto che dagli aut- aut si è passati, nel giro di poche ore, a riconoscere – lo ha fatto ieri un big di Iv come Ettore Rosato su Rainews24 - che “qualcosa e' cambiato” e a registrare come un fatto positivo la convocazione delle riunioni da parte del premier. E sulla stessa linea si è posto oggi pure il ministro Teresa Bellanova, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro sul Recovery. Proprio lei che, insieme a Elena Bonetti, ha più volte esplicitato l’intenzione di dimettersi da ministro adesso afferma: “Fa piacere constatare che sulla governance avevamo del tutto ragione, indicando tra gli altri il rischio commissariamento di Ministeri e Regioni e quello di profili di incostituzionalità, se nella legge di Bilancio adesso all'attenzione delle Camere la norma che si voleva introdurre non è presente”. Un segnale di cambio di rotta? E’ presto per dirlo.

Una cosa è certa, si sfoga una fonte parlamentare, “soprattutto tra i senatori di Italia viva l’insofferenza ha raggiunto i livelli di guardia. Non perché non si condivida il merito delle battaglie portate avanti dal leader Matteo Renzi, ma per il merito”. Ed ecco che chi sta seguendo da vicino l’accelerazione degli eventi voluta dall’ex premier la spiega così: “Va bene far sentire la nostra voce per l’obbrobrio sulla cabina di regia che si stava profilando, va bene insistere sul Mes perché la sanità, mai come in questo momento, ha bisogno di sostegno, ma che bisogno c’era di alzare ancora la posta e mettere sul piatto pure, per esempio, il dossier cultura e turismo? Così si rischia di creare solo la classica ‘ammuina’ che poi non porta da nessuna parte”.

Il pressing di Franceschini, prefigurando come scenario per le urne uno schema con Conte premier e una coalizione Pd ed M5s, senza Italia viva in squadra, se responsabile della crisi, forse non avrà impressionato il leader di Rignano, che avrebbe comunque chiesto ai suoi parlamentari di non prolungare troppo le vacanze a gennaio, ma ha colpito nel segno soprattutto a palazzo Madama. “Sono diversi i senatori - raccontano ad Affaritaliani - che non sarebbero disposti a seguirlo fino in fondo, pur condividendo tutti i contenuti”. La paura del voto, con le percentuali risibili di Italia viva, insomma alla fine avrebbe la meglio…