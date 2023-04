Iv, Renzi: "Borghi non sarà l'ultimo". Pd: "Via dal Copasir". Lui: "No, resto"

Fa discutere l'addio al Pd del senatore Enrico Borghi



Matteo Renzi esprime massima soddisfazione per il nuovo acquisto di Italia viva. Il senatore Enrico Borghi ha deciso di lasciare il Pd di Elly Schlein perché "è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga". Il leader di Iv dà il benvenuto al senatore sulla sua enews e gioisce per il suo partito: "Continua a crescere, non solo nel numero dei tesserati. Cresce Italia Viva soprattutto politicamente".

Gli effetti dell'addio di Enrico Borghi al Pd di Elly Schlein non si contano solo sulla politica, ma anche sui numeri. Con l'arrivo in Italia Viva del senatore ex-dem infatti, i renziani raggiungono la quota necessaria al Senato per costituire un gruppo parlamentare: il minimo è 6 senatori. Un gruppo autonomo, insomma, senza Azione.