Pd, ora si teme l'addio di Guerini. Ed è rischio fuggi-fuggi. Tutti i nomi

Pd, ecco chi potrebbe lasciare la "massimalista" Schlein

Una vera mazzata. L'uscita dal Partito Democratico per approdare in Italia Viva di Matteo Renzi del senatore Enrico Borghi è un boccone amaro da digerire per Elly Schlein. L'ex responsabile Sicurezza della segreteria di Enrico Letta ha aspettato la fine delle celebrazioni per il 25 Aprile - con tanto di segretaria che cantava Bella Ciao per le strade di Milano con il fazzoletto rosso al collo - per sganciare la bomba: "Il Pd è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga".



Pochi giorni fa lo stesso Borghi su Affaritaliani.it aveva lanciato l'allarme per la possibile uscita di altri cattolici dopo quella di Peppe Fioroni e di Pierluigi Castagnetti (poi è arrivato anche il bye-bye dell'ex capogruppo al Senato Andrea Marcucci) lasciando intendere un forte disagio che lo ha poi portato all'addio. Ma la sua uscita rischia di generare una vera e propria slavina, un terremoto, un fuggi fuggi di quella parte Dem cattolica, moderata e riformista.