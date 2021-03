Italia Viva, Renzi è in partenza per l'Africa. Farà tappa in Kenya, Senegal e Ruanda

Matteo Renzi è di nuovo in partenza. Questa volta per il leader di Italia Viva il viaggio prevede due-tre tappe in Africa, precisamente in Kenya e in Senegal e forse si potrebbe aggiungere il Ruanda. La partenza per Dakar - si legge sul Fatto Quotidiano - dovrebbe essere imminente, forse subito dopo il 20 marzo, data della prossima assemblea nazionale di Italia Viva. Stavolta non si tratta di conferenze a pagamento, come nel caso del famigerato duetto con Mohammad bin Salman, il principe ereditario della famiglia reale saudita.

Per i viaggi in Africa di Renzi non ci sarà nessuna lucrativa attività da conferenziere, il senatore di Scandicci parte per rinsaldare il capitale di rapporti personali e relazioni istituzionali che si è costruito nel corso della sua carriera politica. Con entrambi i capi di Stato - prosegue il Fatto - c’è un rapporto amichevole che risale proprio agli anni di Renzi a Palazzo Chigi: Sall e Kenyatta sono stati ricevuti a Roma, a sua volta Renzi è stato accolto nelle sedi istituzionali dei due Stati africani. Renzi, continua a partire alternando l’attività di conferenziere e la frequentazione di leader e capi di Stato; gli interessi economici e il prestigio personale.