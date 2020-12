Iv, Renzi: "Ho allegato alla lettera per Conte l'intervento di Draghi,lo aiuto"

Matteo Renzi non molla la presa e va fino in fondo. Italia Viva lo fa con una lettera consegnata a Giuseppe Conte di 5 pagine, nel confronto di 40 minuti avvenuto nella serata di ieri. "Ora tocca al premier dare risposte. Altrimenti il governo va a casa. Dopo questo incontro - spiega Renzi al Corriere della Sera - la palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio Conte. Noi chiediamo una svolta sui contenuti e lo abbiamo spiegato in modo chiaro, puntualizzando una lunga serie di proposte. Siamo fieri di essere coraggiosi e liberi. Questa storia del rimpasto è insopportabile. Ho chiesto a Palazzo Chigi di usare in modo sobrio la comunicazione istituzionale. Se noi diciamo che vogliamo discutere di contenuti, è inaccettabile che una velina istituzionale ribadisca a tutti che il problema di Italia viva è che vogliamo più poltrone. Noi non solo non le chiediamo: siamo pronti a lasciarle".

"Abbiamo aggiunto - spiega Renzi - l’intervento di Draghi allegato alla lettera, ma non è una provocazione. È un aiuto. Perché le cose che scrive Draghi sono giuste e importanti. E perché da uno come Draghi abbiamo tutti da imparare. Accanto a Draghi peraltro ci sono documenti di Fortis, Cingolani e di altri professionisti. Noi non stiamo provocando il premier, stiamo solo cercando di aiutarlo".

Sul Mes e il Recovery: "Se siamo il Paese che ha il numero più alto di morti - prosegue Renzi al Corriere - dobbiamo dirci che servono più soldi per la sanità. È giusto chiedere la collaborazione dei cittadini, che stanno rispondendo in modo esemplare. Ma è altrettanto doveroso chiedere che le Istituzioni facciano la loro parte. Dire no al Mes costa all’Italia 300 milioni di euro all’anno. Ma le sembra logico questo arroccamento ideologico? Se avessimo chiesto il Mes a primavera oggi avremmo molte risorse in più. Se non c’è una visione e il Recovery serve solo a svuotare i cassetti dei ministeri con vecchi progetti, senza un’anima, allora possiamo anche evitare di parlarne".