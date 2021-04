Iv, Renzi: "Inchiesta su gestione Covid.E sui ventilatori tarocchi di D'Alema"

Matteo Renzi rilancia con forza le accuse per la gestione della pandemia in Italia. Il leader di Italia Viva annuncia che i suoi voteranno no alla mozioni di sfiducia proposta da Fratelli d'Italia per il ministro della Salute Speranza. "Ma avanzare dubbi sulla gestione del ministero - si legge su Repubblica - non è lesa maestà. Aggiungo che Iv propone di investire trenta miliardi sulla salute con il Piano Sanità 2030: non possiamo essere di nuovo impreparati. Continuo a pensare che sia meglio usare il Mes che le forme tradizionali di indebitamento. Vogliamo una commissione d’inchiesta sull’operato del governo Conte 2 (di cui faceva parte anche Iv ndr), l'abbiamo già chiesta un anno fa. E dopo quello che è successo siamo ancora più convinti. Quando vedi 100 milioni di euro buttati via nei banchi a rotelle esigi chiarezza. Non contro Speranza, ma per la verità. A cominciare dalle mascherine, dai report Oms, dai ventilatori comprati a caro prezzo in Cina ma non funzionanti, nonostante le garanzie dell’onorevole D’Alema, campione di una certa sinistra che ha sempre sognato di eliminare l’avversario per via giudiziaria e non politica".

Renzi dice la sua anche sulla situazione del M5s e dà un consiglio a Conte. "Per me l’esperienza dei 5 Stelle - prosegue a Repubblica - è al capolinea. E dubito che Conte, che si definisce equidistante da destra e sinistra, accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse: troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato. Non sottovaluti la questione giudiziaria. Noi avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito. Si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la Casaleggio, il Movimento, Rousseau, i gruppi parlamentari? Non mi stupirei se Conte provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga".