Iv, Renzi passa in commissione "Sanità".Da lì transitano 19,7 mld del Recovery

Matteo Renzi lascia la commissione parlamentare della "Difesa" e passa a quella della "Sanità". La mossa l'ha annunciata lo stesso leader di Italia Viva nella sua giornaliera newsletter. "Italia Viva - spiega l'ex premier - proverà a elaborare un progetto sanità per il futuro, guardando al 2030, che abbia il respiro e l'orizzonte che l'Italia merita. Nel mio piccolo anch'io contribuirò a questo lavoro, lasciando la commissione Difesa e spostandomi alla Sanità. Occorre un grande sforzo strategico su come dipingere la sanità di domani e di dopodomani. E Italia Viva lo costruirà offrendolo in spirito costruttivo per le altre forze politiche.

In totale - si legge sulla Verità - ci saranno da spendere 19,7 miliardi per la Sanità e per Italia Viva seguire gli iter di legge è un'opportunità da non perdere. Resta anomalo il cambio di commissione, la terza in poco tempo. L'ex presidente del Consiglio sedeva in commissione Esteri, come di solito fanno i leader di partito per consuetudine. Successivamente però ha cambiato passando alla Difesa. Ora il terzo passaggio, questa volta alla Sanità.