L'ennesima gaffe del Ministero degli Esteri: l’Ucraina diventa Moldavia

L’Ucraina per il Ministero degli Esteri è la Moldavia

Ha voglia Luigi Di Maio ad accreditarsi come grande manovratore nello scacchiere internazionale. Poi la sua fatica viene vanificata dai social network della Farnesina, che confondono l’Ucraina con la Moldavia (con tanto di bandiera) nella pagina Facebook che vuole celebrare il programma ItaliaXUcraina. Succede dunque che l’iniziativa, meritoria, per inviare 20 tonnellate di aiuti umanitari a Kiev, si trasforma nell’ennesimo sfondone di un dicastero che, da quando è stato affidato a Di Maio, non è stato esente da scivoloni.

La gaffe del Ministero degli Esteri



Gli altri scivoloni di Di Maio

A novembre del 2018, ad esempio, il potentissimo presidente cinese Xi Xinping era diventato Ping, con buona pace delle relazioni e della proverbiale permalosità del Timoniere. A febbraio del 2019 la tradizione democratica francese viene definita “millenaria” dimenticando che ancora nel 1870 Napoleone III era imperatore a Parigi. E che dire di Pinochet che, quando Di Maio era ancora presidente della Camera, venne definito dittatore del Venezuela (con tanto di paragone a Matteo Renzi)?

Le reazioni degli utenti

Il popolo della rete non si è fatto scappare l’occasione di prendere in giro l’operato dei social media manager della Farnesina. Così c’è chi dice “Gentilmente, fate studiare la geografia ai vostri collaboratori, se questa è l' Ucraina io sono la regina Elisabetta” e chi paragona la vicenda a un film di Fantozzi. Speriamo solo che le tante armi che verranno inviate verso l’Ucraina seguano il percorso giusto. Altrimenti sarà difficile spiegare a Putin che l’errore è stato fatto in buona fede quando la Moldavia riceverà casse di armamenti.





