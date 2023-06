L'ultima foto di Berlusconi. Il ghiacciolo con Fascina a Milano 2 e i bambini

Berlusconi, il suo ultimo saluto a Milano 2 e gli scatti inediti

Silvio Berlusconi, prima dell'ultimo ricovero al San Raffaele che lo ha portato alla morte, ha voluto fare qualcosa di insolito per un uomo di potere come lui. Si è recato in un bar a Milano 2 con la sua Marta Fascina e ha chiesto un tavolo con vista lago. E' stato un ultimo saluto alla sua Segrate quello di venerdì 9 giugno, un ultimo ghiacciolo - si legge su Repubblica - davanti alla sua statua poco prima di essere ricoverato all'ospedale San Raffaele. "Erano circa le 14, 14.30 quando Silvio Berlusconi è arrivato, avevamo appena finito il turno del pranzo", racconta Massimiliano Albanese, il proprietario del Maximilian bistrot, il locale con vista sul laghetto dei cigni a Milano 2.

Berlusconi - prosegue Repubblica - ha chiesto un tavolo con vista lago per lui e la sua compagna Marta Fascina, accompagnati dalle guardie del corpo, e hanno ordinato dei ghiaccioli. "Inizialmente nel locale non c'era nessuno, poi man mano che sono arrivati i clienti si sono avvicinati a Berlusconi per chiedergli una foto assieme e lui è stato molto cordiale e disponibile". - continua Albanese - "Si è fatto anche una foto con mio figlio di 7 anni, ha scherzato con lui e sembravano quasi in confidenza".