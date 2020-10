La fiducia nel governo è al 63%. Ma l'ultimo Dpcm anti-Covid non piace

Giudizio positivo sull'operato del governo Conte da parte del 63% degli italiani (11% molto positivo e 52% abbastanza positivo). Giudizio negativo dal 37% del campione (12% molto negativo e 25% abbastanza negativo). Sono i risultati di un sondaggio realizzato da Eumetra tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre e pubblicato da Affaritaliani.it.

Di fatto al momento il consenso nell'esecutivo resta invariato, ma l'ultimo Dpcm anti-Covid non è stato apprezzato dagli italiani. A seguito dell'ultimo provvedimento la fiducia nel governo è rimasta immutata per il 55% degli italiani, è aumentata solo per il 13% del campione mentre è diminuita per il 29% dei cittadini (a causa del fatto che chi si dichiara contro l'esecutivo e Conte è sempre più arrabbiato).