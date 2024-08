La Piazza, Lab 21.01, Baldassari: "La ripartenza dell’Italia passa per il Sud"

Il 55,7% degli italiani è convinto che il Mezzogiorno può diventare la forza trainante dell’Italia



CLICCA QUI PER CONSULTARE IL SONDAGGIO INTEGRALE: LE TABELLE



“L’opinione degli italiani: prospettiva meridionale” è il titolo del sondaggio, firmato da Lab 21.01, che inaugurerà domani la prima serata de “La Piazza – Il Bene Comune”.

Il PIL del Meridione cresce più della media italiana: è quanto certificano gli ultimi dati diffusi dall’Istat, ed è il punto di partenza di “L’opinione degli italiani: prospettiva meridionale”, il sondaggio di Lab 21.01 che aprirà domani la prima serata di “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di Affaritaliani.it giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Secondo il report, alla luce dei dati Istat, il 55,7% degli italiani è convinto che il Sud possa trasformarsi nella “forza trainante dell’Italia”. Solo nel Settentrione resta ancora un po’ di scetticismo, con il 56,3% del campione residente al Nord che non ne è convinto. Scetticismo che è in decrescita, dal momento che solo il 41,2% di tale campione crede che il Sud sia un peso per la crescita del Paese, in diminuzione di oltre dieci punti percentuali rispetto al 55,2% del 2020.

Tra i punti di forza che si attribuiscono al Mezzogiorno spicca l’accoglienza e il caring, la posizione strategica sul Mediterraneo, l’imprenditorialità, la capacità di innovare, la forza lavoro e i paesaggi. Criticità maggiormente sentita è invece la carenza di infrastrutture e le difficoltà correlate alla mobilità. L’area che più può essere “guida” per il sistema Paese è certamente il turismo, indicata dal 32,7% degli intervistati.

Focalizzandosi invece sul Piano Mattei, il 60,2% degli intervistati asserisce di non conoscerlo, anche se il 68,9% lo approva.