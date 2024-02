"La Rai controlla pure gli artisti". Pasdaran di sinistra sempre da Floris

Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra Italiana e moglie di Nicola Fratoianni, non ha alcun dubbio e commenta con parole chiare e decise, ad Affaritaliani.it, le affermazioni della conduttrice Rai Mara Venier

"Non sono scuse accettabili. Tutti hanno il diritto di parlare e se non c'è tempo la Rai può invitarli nuovamente in altre occasioni per dare loro lo spazio giusto e che meritano senza leggere comunicati riparativi che sanno tanto di censura". Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra Italiana e moglie di Nicola Fratoianni, non ha alcun dubbio e commenta con parole chiare e decise, ad Affaritaliani.it, le affermazioni della conduttrice Rai Mara Venier, che dopo il caso di censura a Dargen D'Amico e Ghali su quanto sta accadendo in Palestina e nella Striscia di Gaza ha detto che "erano liberi di parlare, ma mancava il tempo".

Piccolotti, volto televisivo della sinistra-sinistra che buca il video e che ha un'ottima capacità comunicativa e mediatica, affonda il colpo: "La Rai sta diventando un luogo dove non vige più la libertà, ma c'è un maniacale controllo dei contenuti perfino sugli artisti e sui cantanti. Tutto ciò è assolutamente illiberale e la colpa è della dirigenza della Rai e della maggioranza di Centrodestra che l'ha espressa".



La deputata di AVS è quasi un'ospite fissa da Floris, ma secondo alcuni osservatori ed esperti di comunicazione non sarebbe particolarmente efficace. Ma chi è Elisabetta Piccolotti? Vive a Foligno, con il marito Nicola Fratoianni (ex-coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti e segretario nazionale di Sinistra Italiana), con cui ha avuto un figlio: Adriano, nato nel 2013. I due si sono sposati civilmente a Foligno il 3 settembre 2019, davanti a Nichi Vendola (ex presidente della regione Puglia e da poco tornato alla politica attiva come presidente di Sinistra Italiana) che ha celebrato le nozze.

Piccolotti è nata a Camerino in provincia di Macerata, ma è cresciuta a Foligno (Perugia), dove ha frequentato il liceo classico conseguendo poi la laurea triennale in comunicazione nella società della globalizzazione presso l'Università degli Studi Roma Tre. Fin da giovane è stata impegnata in politica nella sinistra aderendo a Rifondazione Comunista. Nel settembre del 2006 è diventa portavoce nazionale dei Giovani Comunisti assieme a Federico Tomasello. E' rimasta in carica fino a inizio 2009, quando ha abbandonato il partito per aderire al Movimento per la Sinistra di Nichi Vendola, che alcuni mesi più tardi ha dato vita a Sinistra Ecologia Libertà (SEL), di cui ha fatto parte del coordinamento nazionale come Responsabile comunicazione.

Dal luglio 2009 al luglio 2013 è stata assessore alla cultura al Comune di Foligno, fino a quando il suo partito non è uscito dalla maggioranza comunale. Alle elezioni comunali in Umbria del 2014 si è candidata come sindaca di Foligno, sostenuta dalla lista "Sinistra Ecologia Libertà-Civica", ottenendo il 7% dei voti e non accedendo al ballottaggio, ma venendo eletta consigliere comunale di opposizione, ruolo che ha svolto fino al 2019.

Nel 2017, con lo scioglimento di SEL e la sua confluenza in Sinistra Italiana come partito, Piccolotti ha partecipato alla sua fondazione, di cui successivamente è diventata coordinatrice della segreteria nazionale.

Alle elezioni politiche anticipate del 2022 si è candidata alla Camera dei deputati per l'Alleanza Verdi e Sinistra ed è stata eletta nel collegio plurinominale Puglia-04. Nella XIX legislatura è componente della 7ª Commissione Cultura, scienza e istruzione, della Commissione parlamentare antimafia e del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione.

