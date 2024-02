Sanremo, che scontro in Rai. La presidente Soldi all'ad: metodo "micidiale"

Rai, il faccia a faccia Sergio-Soldi. La lotta per le poltrone e le alleanze politiche

La Rai, dopo il caso Sanremo, è in subbuglio e ormai siamo arrivati allo scontro finale tra i vertici. Non c'è più solo la contesa tra l'ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi. Adesso ad alzare la voce è anche la presidente Marinella Soldi, che - si legge su Il Corriere della Sera - avrebbe avuto un acceso faccia a faccia con Sergio. In questo confronto, secondo quanto fatto trapelare, Soldi avrebbe espresso il suo "disappunto estremo" per i contenuti e il metodo del comunicato stampa che l’ad ha fatto leggere in diretta, domenica scorsa, a Mara Venier, in merito alle polemiche sul caso Ghali e la presa di posizione sulla guerra. Non sarebbe piaciuta la mancanza di equidistanza su un tema così delicato e la scarsa considerazione per la libertà degli artisti.

Ma soprattutto - prosegue Il Corriere - sarebbe apparso "micidiale" il metodo di procedere da solo su un argomento il cui impatto reputazionale per la Rai è fortissimo. Considerazioni condivise dalla consigliera Francesca Bria (in quota Pd), secondo cui l’ad avrebbe dovuto consultare il cda prima di esporre la Rai. E di futuro avrebbero parlato anche Sergio e Rossi, con il primo che avrebbe giurato di non essere interessato a succedere a se stesso per il prossimo mandato. Ma sulla nuova pace siglata tra i due sono piovute le dichiarazioni, a favore di Sergio, del leader grillino Giuseppe Conte e del leghista Matteo Salvini, sospettati di tirargli la volata come futuro ad.