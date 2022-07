Lapo Elkann: "Draghi è l'italiano più rispettato, loro sono dei Fantozzi"

Crisi di governo, Lapo Elkann su tutte le furie per le dimissioni del premier Draghi

"Complimenti ai fenomeni che mandano a casa l’italiano più rispettato a livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa". È il tweet di Lapo Elkann, in commento agli sviluppi della crisi di governo. "Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l’arrivo dei fenomeni. Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader. Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l’inno. In realtà sono dei Fantozzi di provincia che come escono dal Raccordo contano meno di zero. Povera Italia e tante grazie #SuperMario", aggiunge.