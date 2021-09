Lega, fuoco amico su Morisi che si dimette. Salvini perde il guru dei social

Lega, fuoco amico su Morisi che si dimette. Salvini perde guru dei social

Matteo Salvini perde un pezzo da novanta della sua squadra. Si dimette Luca Morisi. Lascia la Lega il creatore della "Bestia". Le motivazioni sarebbero dettate da motivi personali. Ma pesano - si legge sulla Stampa - gli attacchi nei suoi confronti degli uomini vicini a Giorgetti. "Mi avete scritto in tanti – fa sapere Morisi –. Sto bene, non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po’ per questioni famigliari". Ma sono tempi tumultuosi all’interno della Lega. E mentre si consuma lo scontro tra i fedelissimi del leader e le truppe che fanno riferimento al ministro Giancarlo Giorgetti e al presidente del Veneto Luca Zaia, emergono con più facilità le critiche e le inimicizie finora tenute sotto il pelo dell’acqua.

Negli ultimi giorni, - prosegue la Stampa - quando si cercavano le cause delle difficoltà del Carroccio, il nome di Morisi veniva scandito con insistenza. In molti, ormai, desideravano che il regista della Bestia si facesse da parte. Nell’ultima settimana, nelle varie interlocuzioni tra Giorgetti e i governatori leghisti – secondo quanto risulta alla Stampa – una frase più di ogni altra ha martellato nelle chat e nelle telefonate: «Matteo viene consigliato male». Non solo da Morisi, ma anche e soprattutto da lui. Si vuole cambiare registro. E Zaia, sempre ascoltato, avrebbe chiesto di "tornare a parlare con le imprese e con la gente, ascoltare le loro paure, e seguire meno il sentiment dei social".