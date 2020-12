Lega, Giorgetti: "Conte sta per cadere. Ma niente cdx al governo, non è pronto"

Il governo resta appeso ad un filo. La poltrona del premier Giuseppe Conte traballa sempre più, dopo la minaccia di Renzi di aprire la crisi. Il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti non ha dubbi sui prossimi scenari politici. "Conte non finirà la legislatura. E che quando cadrà, - spiega Giorgetti al Corriere della Sera - un’altra maggioranza si formerà.Lo sanno tutti". Quale possa essere l’alternativa oggi non sa dirlo. Ma è certo che nella grande massa di eletti che non vedranno mai più Montecitorio e Palazzo Madama quando nascerà un Parlamento con quattrocento membri in meno, "una cinquantina disposti a far nascere un altro governo verranno fuori". Ammesso però che qualcuno faccia cadere quello attuale. Questo ragionamento sembra scommettere su Renzi.

"Tre mesi fa - prosegue Giorgetti al Corriere - ho detto a Salvini; guarda che tu devi sperare che vinca Biden. E sai perché? Perché Renzi è suo amico, o almeno crede di esserlo, e con lui alla Casa Bianca si sentirà più forte, penserà di avere l’arma nucleare, e magari sarà disposto a forzare la mano e a rischiare. Sta accadendo. Ho visto che ha anche postato una sua foto con il nuovo Mr. President, come a dire: in Italia mi sottovalutate, ma io ho amici potenti. Il Paese è più impaurito che incazzato. Ed è depresso. Ma quando la paura finirà potrebbe esplodere. Al governo c’è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale. E l’opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a governare. È come se il centrodestra di oggi avesse paura di un altro centrodestra, diverso, che invece è proprio quello che serve all’Italia".