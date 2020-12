Lega, Giorgetti in Ue per il governo Salvini. Siede al tavolo con la Merkel

Giancarlo Giorgetti è l'uomo chiave per un riavvicinamento della Lega all'Europa. Condizione fondamentale per permettere di far nascere un governo di centrodestra guidato da Salvini. Il numero due del Carroccio tenta la manovra di avvicinamento della Lega alla tedesca Cdu/Csu, l'operazione - si legge su Repubblica è in corso. L’ultima telefonata di Giancarlo Giorgetti, vice della Lega, al suo principale interlocutore tedesco risale a una decina di giorni fa. Giorgetti è andato persino a Berlino, a metà ottobre, accompagnato da Paolo Alì (Alternativa popolare) per incontrare alcuni esponenti dei conservatori tedeschi e in particolare Marian Wendt, giovane presidente della Commissione Petizioni al Bundestag, da sempre attivissimo nei rapporti tra Roma e Berlino.

Insomma, l’impressione - prosegue Repubblica - è di un messaggio alla Germania e all’Europa che suona come un ritorno al “core business” della Lega e a una presa di distanza dagli anni del populismo anti-europeo. "Per la Cdu/Csu", spiega Wendt, "è importante che la Lega mostri l’intenzione di diventare un vero partito di centro, che smetta di usare la retorica populista e anti-europea degli anni scorsi, quelli particolarmente accesi sull’immigrazione".