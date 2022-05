Lega, il piano di Salvini. "Putin ci aspetta. Draghi? Avvertito all'ultimo"

Capuano svela tutto: "Avremmo incontrato Lavrov, poi ad Ankara"

La missione a Mosca di Matteo Salvini è stata per il momento accantonata. Il piano che sarebbe dovuto restare segreto fino all'ultimo è stato svelato, provocando il caos all'interno della maggioranza di governo ma non solo, anche all'interno della stessa Lega. "Salvini - spiega il suo nuovo consulente Antonio Capuano a Repubblica - ha svolto questa attività solo in nome della fine di un conflitto che dovrebbe interessare tutti. L’idea era quella di avvertire il governo qualche ora prima di partire, per far sì che non si bruciasse la trattativa. Ma se Draghi avesse opposto il suo niet, state certi che non saremmo partiti. Avremmo dovuto incontrare non certo le quarte linee. Avete scritto Lavrov ma non avremmo dovuto fermarci lì. E poi era prevista una tappa ad Ankara. In ogni caso, con il parere positivo di Mosca sul piano, Salvini sarebbe tornato dai vertici istituzionali del Paese per riferire. Nessuna iniziativa autonoma. Sarebbe stato Palazzo Chigi a decidere se e come parlarne ad altri leader europei".

Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia spiega come si è sviluppato il rapporto con Salvini, svelando retroscena a livello diplomatico che hanno coinvolto in prima persona il leader della Lega. "Circa un anno e mezzo fa - prosegue Capuano a Repubblica - un diplomatico di cui curo gli interessi mi chiese di accompagnarlo a un incontro con Salvini in Senato. Da lì si sono sviluppate altre occasioni di confronto con il leader della Lega. Abbiamo collaborato sempre più intensamente, pur senza un incarico formale. Nello scorso agosto l’ambasciatore afgano, Khaled Zekriya, dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani mi chiamò e mi disse: “Non abbiamo più un governo”. Matteo tornò dalle vacanze e si mise a disposizione: un grande gesto. Ricordo che Zekriya a settembre promosse un summit con altri ambasciatori non solo europei, venne pure Salvini che fece un intervento molto apprezzato. Se ricordate, Matteo si batté per fare invitare il primo ministro del Pakistan al G20: iniziativa molto intelligente. Anche se non andò in porto".

Leggi anche: