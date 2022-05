Lega spaccata su Salvini a Mosca. Il caso del nuovo consulente Capuano

Quanti dubbi, anche dentro la Lega, sul viaggio di Salvini a Mosca. Il ruolo del nuovo consigliere Antonio Capuano

Non solo il governo, non solo i rivali politici. Il viaggio di Matteo Salvini a Mosca, preannunciato ma non ancora ufficializzato, crea qualche malumore anche all'interno della Lega. Quantomeno secondo quello che scrive Repubblica, che riporta di una telefonata di Lorenzo Fontana, vicesegretario leghista con delega alla politica estera, allo stesso Salvini: «Ma è vero?». «Beh, sì, ci sto pensando...», la risposta del capo del Carroccio. «Matteo, riflettici bene, sii prudente, è un momento delicato. Questa cosa si può rivelare un boomerang».

"L’episodio, riferito da fonti accreditate, la dice lunga su due aspetti. Primo: la totale autonomia con la quale, dentro il partito, il segretario ha lavorato sul viaggio in Russia. Secondo: la perplessità che nella Lega suscita in queste ore la missione di pace inseguita da Salvini", scrive Repubblica. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, dietro la mossa di Salvini ci sarebbero i “consigli di un legale che lo affianca da qualche mese: si chiama Antonio Capuano, è stato deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006 e consigliere comunale di Frattaminore, in Campania, fino al 2012. Prima di lavorare all’estero, in Medio Oriente, e scomparire dalle cronache politiche. Di certo, oggi collabora con Salvini, gli è vicino in questioni che riguardano Mosca".

Lo stesso Capuano è stato contattato da Repubblica sul tema. Ecco come è andato il dialogo. "Al telefono, l’ex parlamentare si schermisce: «Faccio l’avvocato e assisto alcune ambasciate». Anche quella russa? «Non glielo le dico per riservatezza, mi capisca. Con Salvini ci siamo confrontati su alcuni dossier. Non ho un incarico formale. Lui ha ovviamente la sua autonomia di pensiero». Capuano è un personaggio misterioso per molti, dentro la Lega: lo stesso Fontana, assicurano, non lo conosce".

Leggi anche: