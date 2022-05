Caffè salato, è caro-tazzina al bar. Maglia nera: Trento, Cuneo e...

Caro-caffè in Italia: la tazzina di espresso tocca prezzi sempre piu' alti nei bar

I rincari della tazzina di caffè in alcuni casi sono a due cifre rispetto al 2021. La denuncia è stata fatta Assoutenti, stilando la mappa ufficiale dei prezzi dell'espresso nelle principali province italiane.

Caffè, tazzina bollente a Trento e Bolzano. Le città più care

Il prezzo medio nazionale del caffè e' oggi di circa 1,10 euro contro 1,038 euro del 2021 (+5,92%) - spiega Assoutenti. La palma del caro-caffe' spetta al Trentino Alto Adige, con i bar di Trento che vendono l'espresso consumato al banco in media a 1,25 euro, 1,24 euro a Bolzano. Anche a Cuneo il caffe' costa 1,24 euro. In ben 3 province dell'Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna e Reggio Emilia) l'espresso abbatte la soglia psicologica di 1,20 euro, cosi' come in Veneto (Rovigo e Venezia), mentre a Padova e Vicenza il prezzo medio e' di 1,19 euro.

Caffè economico? A Messina e Napoli

Il caffe' piu' economico d'Italia - avverte Assoutenti - e' quello servito dai bar di Messina (0,89 euro), seguita da Napoli, citta' dove l'espresso e' una tradizione storica (0,90 euro) e da due province calabresi (Reggio Calabria e Catanzaro, 0,92 euro).

Leggi anche:

Marco Affari ven 27 mag, 19:05 (14 ore fa) a redazione, Angelo, milano, News, Seo, Affari, Tecnici, Antonio, Massimo, Daniele, Paola, Antonio, Lorenzo, Elisabetta, Marco, Lorenzo, Desk, Corporate, alessandro.moschini, Fabio, roma

Leggi anche: