Governo, Meloni: "Io premier se più votata? Finalmente Salvini lo dice..."

Governo, Meloni: "Io premier se più votata? Finalmente lo dice Salvini"

"Salvini dice che chi avrà un voto in più esprimerà il premier? Non mi ha colpito, mi ha colpito che non lo avesse detto finora. Sono le regole che ci siamo sempre dati, non ho compreso la timidezza fino a questo momento. Sono regole serie e valgono per tutti". A dirlo è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata da Bruno Vespa nella rassegna "Forum in Masseria" a Manduria.

Ucraina: Meloni, Salvini a Mosca? Non dare segnali crepe in Occidente

"L'idea del viaggio in Russia di Salvini? Non ne conosco i contenuti. Dovrei capirne i contorni, non ho molto da dire. Immagino che ne Salvini se fa una scelta del genere ne abbia parlato o ne debba parlare soprattutto col governo di cui fa parte. Per carità, tutto quello che si fa per arrivare a una soluzione di questo conflitto è buona cosa. L'unica cosa su cui bisogna fare molta attenzione è che non dare segnali di crepe nel fronte. Noi abbiamo bisogno in questa fase di una postura solida dell'Occidente", ha spiegato la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite della rassegna 'Forum in Masseria'.

Sicilia: Meloni,non si capisce perche' non riconfermare Musumeci

"In Sicilia c'e' un governatore che ha fatto un buon lavoro ma non si riesce a riconfermare questa scelta e non si capisce perche'". Lo ha detto oggi a Manduria, a Forum in Masseria, Giorgia Meloni, leader di FdI, a proposito di Nello Musumeci e delle elezioni regionali siciliane. Il tema, ha detto Meloni, sara' affrontato dopo le amministrative di giugno.

Governo: Meloni, bene dire che chi prende piu' voti ha ruolo guida

"Mi ha colpito che non l'abbia detto sinora". Cosi' Giorgia Meloni, leader FdI, oggi a Manduria, per Forum in Masseria, ha commentato le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, per il quale chi nel centrodestra prendera' piu' voti, dovra' poi guidare il Governo. "Quelle - ha rilevato Meloni - sono le regole che ci siamo sempre dati . La timidezza con cui non si e' risposto sinora, io non l'ho mai compresa. Quando nel 2018 il centrodestra arrivo' prima e la Lega fece il risultato migliore, chi chiese con piu convinzione che l'incarico andasse a Salvini, fu io". Per Meloni, "il fatto che sia stato ora chiarito che non ci siano particolari problemi, che c'e' una normale competizione, ma poi chi arriva prima ha responsabilita' di guidare il governo, lo reputo un chiarimento giusto e buono".

Governo: Meloni, intesa FdI-Pd? Ipotesi inventata di sana pianta

"Una intesa con Letta?". Parlando oggi a Forum in Masseria a Manduria (Taranto) intervistata da Bruno Vespa, Giorgia Meloni, leader di FdI, si dichiara "divertita, incuriosita" ma la definisce ipotesi inventata "di sana pianta, ipotesi mai realmente considerata da nessuno, almeno da me". A proposito di un governo tra FdI e Pd, Meloni ribadisce di non averla mai presa "in considerazione e lo sanno tutti". "Posso avete molti difetti - ha detto Meloni - e tra questi c'e' rigidita' di posizioni e scelte". "Non credo - ha rilevato Meloni - che si possa fare un governo con la sinistra e che con la sinistra si possano fare cose utili. Sono alternativa alla sinistra. E sono infastidita che in Italia per essere presentabili bisogna andare con la sinistra. Le idee della sinistra non le condivido, spero che gli italiani diano la maggioranza al centro destra, senza Pd e meglio ancora senza M5S". "Voglio un governo di centrodestra - ha sostenuto Meloni - e quando andro' al governo non voglio fare figuracce. Io il governo lo voglio fare col centro destra. L'Italia merita la democrazia dell'alternanza, visione chiare e contrapposte, una vince e' una perde e dopo cinque anni vengono giudicate dagli italiani". "Ipotesi bizzarra" il governo tra FdI e Dem, insiste Meloni. E in quanto al confronto con Letta, Meloni dice: "Penso che sia normale che i leader dei due principali partiti si confrontino nel rispetto dei ruoli ma non c'e' niente di dietrologico. Poi questo e' un Paese dove si passa dalla criminalizzazione all'inciucio".

Governo, Meloni: "Se Conte lascia la maggioranza speriamo elezioni. Noi non daremi voti"

Se Giuseppe Conte decidesse di lasciare la maggioranza "speriamo" che ci siano le elezioni, "la crisi internazionale può durare pure anche dieci anni, che facciamo?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'. "Sulla vicenda internazionale -ha spiegato la leader di Fdi- credo che questa sia la collocazione dell'Italia, ma se domani chiedessero a me i voti che mancano alla maggioranza per tenere in piedi il Governo se li possono scordare".

Legge elettorale: Meloni, proporzionale? Serve a creare governi arcobaleno

"La legge proporzionale e' esclusa dal centrodestra in tutte le salse perche' e' una legge che non serve a far vincere qualcuno ma a perdere. A creare governi arcobaleno. Gli unici esclusi sono quelli che rimangono coerenti con i cittadini". Lo ha detto oggi a Manduria, a Forum in Masseria, Giorgia Meloni, leader di FdI. Meloni ha messo in guardia dal rischio che le elezioni politiche del prossimo anno vengano rinviate e ha ricordato che "col Covid noi facevamo tutto, altri Paesi hanno votato. La democrazia non e' una attivita' sacrificabile e adesso ci diranno che c'e' la crisi internazionale".

Ucraina, Meloni: "Invio armi è come aiutare legittima difesa in casa"

"Penso che gli ucraini vadano difesi con tutti gli strumenti con cui si possono difendere. Anche su questo ho una visione diversa dagli altri: non è che se lasci gli ucraini da soli è più facile ottenere la pace, è più facile ottenere l'invasione. É lo stesso concetto della legittima difesa: perchè è giusto che una persona che viene aggredita in casa sua si difenda e perchè se tu sei il vicino di casa di quella persona probabilmente sei disposto a dargli una mano? Anche perchè, se diventa facile aggredire qualcuno in casa, domani il quartiere sarà molto meno sicuro". Lo ha affermato Giorgia MELONI, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.