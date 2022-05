Centrodestra in fiamme, La Russa: "Lega-Fi si fondano pure. FdI resta davanti"

La Russa avvisa sulla Sicilia: "Conseguenze se perderemo a forza di indebolire Musumeci"

Il centrodestra continua a vivere giorni agitati. E lo testimonia l'intervista che Ignazio La Russa ha rilasciato oggi a Repubblica. «La verità: i rapporti migliori li abbiamo toccati 2 giorni prima dell’elezione del presidente della Repubblica. Siamo stati fino alle 2 di notte a parlare, anche a scherzare, a casa di Matteo, con Francesca Verdini, persona squisita. Poi sappiamo quello che è successo. Si sono raffreddati» dice il vicepresidente del Senato in merito ai rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E aggiunge: «Si sono rivisti, ma non c’è il calore di prima. Vediamo, piano piano…».

La Russa manda un avvertimento sulla Sicilia. «Ci saranno conseguenze sull’alleanza se a furia di indebolire Musumeci, il centrodestra in Sicilia perde. Ma non credo succederà. A Palermo abbiamo fatto ritirare la nostra candidata e deciso di appoggiare Lagalla, che era l’opzione migliore e che si è schierato per Musumeci. Su Lagalla ci hanno seguito tutti. Ci aspettiamo che facciano altrettanto anche sul presidente uscente in Regione. Salvo che vincere non sia per alcuni la priorità. Ma non voglio crederci», dice a Repubblica.

Poi il siluro riferendosi alla possibile federazione di centrodestra tra Lega e Forza Italia. «Se fanno un partito, una lista unica per noi è anche meglio, si semplificano i rapporti nella coalizione. Certo non so se li semplificheranno dentro i due partiti, chiedete a Gelmini e Giorgetti…» Non temete il sorpasso? chiede Repubblica. «Non ci poniamo il problema. Chi arriva primo dà le carte. Nel 2018 Salvini lo abbiamo sostenuto lealmente», risponde La Russa.

