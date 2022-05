Banca Ersel, inaugurato il progetto di ristrutturazione della nuova sede

Gli scatti d'Affari

Alfonso Femia ha elaborato il progetto, coinvolgendo per intero l'edificio milanese

È stato inaugurato il progetto di recupero esterno e interno della Nuova Banca Ersel, sita in via Caradosso a Milano e firmato da Atelier(s) Alfonso Femia. Un delicato intervento sull'edificio di inizio ‘900, opera di Agnoldomenico Pica e Pietro Cassinoni, destinato ad essere headquarter della Società Elettrica Generale dell’Adamello e rilevato nel 2018 da Ersel Spa, oggi tra i maggiori gruppi bancari privati in Italia specializzati nel wealth management.

Vincitore nel 2018 del concorso a inviti per la riqualificazione dell’edificio, Atelier(s) Alfonso Femia ha elaborato il progetto conducendo una ricerca filologica, approfondendo la genesi dell’edificio e le sue trasformazioni nel corso dei decenni. Il progetto ha coinvolto tutto l’edificio: quattro piani, una nuova copertura per rendere agibile anche l’ultimo piano, l’innesto di un’area verde nel cortile interno, la sostituzione degli impianti meccanici e idrici e la creazione di una hall che invita alla pausa, all’aggregazione e alla condivisione.

Alfonso Femia ha dichiarato a riguardo: “Il nostro intervento su un’architettura degli anni Trenta non ha avuto semplicemente un obiettivo di rifunzionalizzazione. La Milano del Novecento si caratterizza per varietà e per frammenti, i suoi edifici compongono un paesaggio urbano denso, ma anche unitario sia pure nelle marcate differenze. Da rispettare e conservare. Per questo abbiamo lavorato particolarmente sui piani destinati a ufficio e sulle parti comuni, la hall interna e la corte esterna, provando a dipanare un filo che accentuasse i caratteri originali, anche nelle necessarie trasformazioni, fino alla metamorfosi del fronte che prospetta il giardino. Abbiamo integrato il verde, rialzato la copertura in modo discreto, sempre enfatizzando il carattere dell’opera del Pica”.