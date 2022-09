Salvini: "FdI? Premiata l'opposizione. Ci è costato stare nel governo Draghi"

Elezioni, Salvini: "Il risultato della Lega non mi soddisfa"



Matteo Salvini non si dimette da segretario della Lega, come qualche osservatore aveva ipotizzato dopo il pessimo risultato elettorale (poco sotto il 9%). Confermata quindi l'anticipazione di Affaritaliani.it. Nei prossimi giorni un Consiglio federale del Carroccio analizzerà l'esito del voto



Salvini: per Italia ora 5 anni di stabilità davanti - "Finalmente un governo scelto dai cittadini, la mia speranza è che si tiri dritti per 5 anni senza cambiamenti e stravolgimenti, mettendo al centro le cose da fare. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito a Milano, sottolineando che "l'Italia ha davanti 5 anni di stabilità".



Elezioni, Salvini: Giorgia brava, lavoreremo insieme a lungo - "Intorno alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia. le ho fatto i compolimentoi e' stata brava, lavoreremo insieme a lungo". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano.



Lombardia, Salvini: squadra che vince non si cambia - "Ho letto analisi curiose sulla Lombardia. Il centrodestra ha la maggioranza assoluta in Lombardia. Squadra che vince non si cambia". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano.



Salvini: quello di ieri e' punto di partenza - "Quello di ieri e' un punto di partenza". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano.



Salvini: Lega potrebbe avere 100 parlamentari - "Noi puntiamo a quota 100 non solo in chiave pensionistica ma anche eletti. Potrebbero essere 100 tondi i parlamentari della Lega eletti da domani, secondo gruppo del centrodestra". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano.