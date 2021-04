Lega, Salvini ripensa all'exit-strategy. Papeete 2 al via col semestre bianco

Lega, Salvini ripensa all'exit-strategy. Papeete 2 al via del "semestre bianco"

Matteo Salvini continua nella sua doppia strategia, da una parte dare pieno sostegno al governo Draghi e dall'altra fare "opposizione di maggioranza", attaccando in particolare il ministro della Salute Speranza per le mancate riaperture. Contraddizioni - si legge sul Fatto Quotidiano - che si riflettono sullo stato d’animo del leader: “Matteo è un leone in gabbia – è la metafora di chi lo conosce bene - per adesso continua a ruggire ma se inizia a mancare l’aria, poi il leone muore”. E allora, dopo gli ultimi provvedimenti sulle chiusure e con i sondaggi in calo, in Salvini inizia a balenare l’idea di un “Papeete bis”: resistere fino a fine luglio, quando inizierà il semestre bianco e non si potrà più votare in attesa dell’elezione del capo dello Stato, e poi staccare la spina al governo.

Un modo - prosegue il Fatto - per non farsi stritolare a destra da Giorgia Meloni dopo aver inciso su vaccini e Recovery e lasciando alla sinistra tutto il peso di un governo che dovrà fare scelte difficili. Una suggestione rilanciata dai sovranisti Borghi, Bagnai, Siri e mr Papeete, Massimo Casanova (la “corrente del Papeete”) ma anche dell’ala filo-salviniana dentro FI: "Questo governo prima finisce meglio è" si dice da quelle parti. Diversa l’opinione dei “governisti” nella Lega (ribattezzati i “professorini”): Giorgetti, Garavaglia, Centinaio e Zaia pensano che questo debba essere “il governo della Lega”. Ma il segretario è di tutt ’altra opinione.