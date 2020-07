Lega, Salvini telefona a Mattarella. "Sono sconcertato e preoccupato"

Matteo Salvini chiama il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per opporsi alla decisione del governo di prolungare lo stato di emergenza. Era già successo a maggio, - si legge sulla Stampa - per chiedere la garanzia di un giusto processo. Ieri, il bis, stavolta principalmente contro il prolungamento dello stato d’emergenza voluto dal governo fino alla metà di ottobre.

"In un cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il leader del centrodestra Matteo Salvini ha espresso grande sconcerto e preoccupazione per la volontà del governo di prolungare lo stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta", si legge in una nota diffusa dal Carroccio subito dopo la telefonata. Non una parola esce dal Colle, che si limita a confermare l’esistenza della telefonata, e non commenta il vero e proprio sfogo di Salvini, amareggiato anche "per l’ennesimo mancato coinvolgimento dell’opposizione sul decreto economico in votazione", con la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio.