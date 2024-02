Lega, Umberto Bossi: "Soffro a vederla così, è diventata di estrema destra"

L'ex leader del Carroccio: "Un errore non occupare lo spazio di Forza Italia"

A Umberto Bossi la nuova Lega di Matteo Salvini non piace, anzi la descrive come "la copia meno fortunata di Fratelli d’Italia". Lo racconta il Corriere della Sera, secondo cui l'ex leader del Carroccio ha espresso le sue opinioni a una trentina di persone: "compagni di strada della prima ora, alcuni rappresentanti locali, ex ministri ed ex parlamentari. Non è un’occasione conviviale, bisogna discutere dell’associazione politica alla quale stanno lavorano da qualche tempo, con discrezione, per evitare che si dia anche solo l’impressione di un gruppo impegnato in una qualche velleitaria operazione scissionista", spiega Francesco Verderami.

Come spiega il Corriere della Sera, Bossi è "lucido nelle sue analisi. E anche se il fisico non è più quello di un tempo, s’inc...za ancora di brutto». E fa sempre sfoggio del suo linguaggio colorito, di cui si serve per parlare di Matteo Salvini e della sua linea politica: «Ha fatto diventare la Lega un partito di estrema destra, proprio mentre al governo c’è Giorgia Meloni che ha il simbolo della Fiamma. Ma tra la copia e l’originale, chi vuoi che voti la gente?»"

Si legge ancora: "Il fatto è che Salvini non gli risponde al telefono», spiega uno dei testimoni della riunione: «Non so da quanto tempo non lo vede. Ogni tanto viene a trovarlo Giancarlo Giorgetti. C’è stato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Ma il segretario...»