Regionali Veneto, Stefani: "Tosi? Lavoriamo per meritarci un presidente leghista"

Autonomia in Veneto, Stefani (Lega): "200 gazebo ogni settimana per tutti i prossimi weekend fino alle elezioni regionali"



"Ho più volte detto che noi lavoriamo per un presidente leghista, ma pensiamo prima a meritarcelo: lavorando per l’autonomia, difendendola con oltre 200 gazebo ogni settimana, per tutti i prossimi weekend fino alle elezioni regionali, contrastando la cittadinanza facile e tutelando gli interessi dei Veneti". Così Alberto Stefani, segretario regionale della Lega in Veneto e presidente della commissione bicamerale sul federalismo fiscale, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le parole di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, che ha proposto per le prossime elezioni regionali in Veneto nel 2025 il nome di Flavio Tosi, ex sindaco di Verona e oggi deputato azzurro.





