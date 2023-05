Lega verso la svolta in Ue, obiettivo governare. Prevale la linea Giorgetti

Salvini non parla e ascolta i colonnelli. Prevale la linea Giorgetti-Molinari



Obiettivo governare anche in Europa, altrimenti non si conta nulla (o poco) anche in Italia. E' questo il senso della svolta che sta maturando nella Lega, che oggi ha tenuto il Consiglio federale (che ufficialmente ha annunciato il probabile ritorno al raduno di Pontida dopo l'estate), massimo organo del partito. Il primo a parlare è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ufficialmente è ancora responsabile esteri del partito.



Il numero uno di Montecitorio ha sostenuto la tesi di restare nell'attuale gruppo Identità e Democrazia, quello della destra francese ex Marine Le Pen e dell'estrema destra tedesca di Afd. Un gruppo di fatto tagliato fuori da tutti i giochi all'Europarlamento. Con lui l'eurodeputata Annalisa Tardino, commissaria della Lega in Sicilia, e Fabrizio Cecchetti, numero uno del partito in Lombardia. Ma poi è emersa un'altra tesi, portata avanti dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, all'insegna del realismo e del pragmatismo.



Trovare un modo per contare in Europa dopo le elezioni del 2024 visto che si sta profilando una maggioranza Popolari - Conservatori (di Giorgia Meloni), per mandare la sinistra all'opposizione, e il Carroccio non può restare ai margini. La tesi di Molinari è stata appoggiata da tutti i Governatori leghisti, in testa Attilio Fontana e Maurizio Fugatti (assenti in Via Bellerio Luca Zaia e Massimiliano Fedriga che però certamente sono d'accordo con il presidente dei deputati della Lega).