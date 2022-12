Tetto al contante resta a 5mila euro, limite Pos scende a 40 €. Inside

Manovra, alla fine si arriverà alla fiducia sul testo, che probabilmente recepirà una parte di emendamenti della maggioranza e forse qualcosa del Terzo Polo

Su contante e Pos “andiamo avanti. C’è una riflessione su come ragionare sulla soglia, ma non snaturiamo nessun provvedimento”, ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro tra il presidente del Consiglio Meloni e i capigruppo di maggioranza sulla legge di Bilancio. “Si sta ragionando tutti insieme su alcuni temi, c’è grande accordo”, ha aggiunto. Presenti all’incontro, oltre al presidente, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati (in sostituzione del vicepremier Antonio Tajani), e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Subito dopo, la premier ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali sulla Legge di Bilancio.

Fonti qualificate di governo si dicono assolutamente non preoccupate per i più di 3mila emendamenti presentati alla Legge di Bilancio, di cui circa 500 da parte di Forza Italia e della Lega. "Non c'è nessuna possibilità che si arrivi all'esercizio provvisorio", spiegano dalla maggioranza. "Siamo assolutamente sereni". Anche perché, oltre al fatto che dei 3mila e passa emendamenti andranno in Aula solo quelli segnalati da ogni gruppo, è chiaro, sicuro ed evidente a tutti (anche se a microfono acceso nessuno lo ammette) che alla fine si arriverà alla fiducia sul testo, che probabilmente recepirà una parte di emendamenti della maggioranza e forse qualcosa del Terzo Polo, che verrà votato prima di Natale alla Camera e prima di Capodanno al Senato rigorosamente con la fiducia. "Non ci sono dubbi, è ovvio che ci sarà la fiducia sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama", spiegano fonti ai massimi livelli della maggioranza.

Dalla riunione a Palazzo Chigi tra Meloni e i capigruppo della maggioranza, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è emerso che la soglia dei 5mila per il tetto al contante verrà difesa con le unghie e con i denti da parte dell'esecutivo e della maggioranza, nonostante i dubbi dell'Europa. Al contrario, sui limiti per l'uso del Pos i contestati 60 euro fino ai quali è possibile pagare in contanti (stando al testo attuale) si dovrebbe scendere a 40 euro per venire incontro alle richieste di Bruxelles e per non mettere a rischio i soldi del Pnrr.