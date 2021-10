Conte-Letta, pranzo clandestino per parlare di Colle, alleanze e Finanziaria

Letta-Conte, il leader dei grillini boccia Gentiloni. "Lui al Quirinale? No"

Giuseppe Conte ed Enrico Letta si sono trovati ieri per un pranzo di lavoro. Tanti i temi sul tavolo per i due leader che non si vedevano per un faccia a faccia da mesi, pur continuando a sentirsi. Tra tutti gli argomenti spicca la questione Quirinale. Nessuno dei due - si legge su Repubblica - conferma che si sia parlato di nomi durante il pranzo. Ma è certo che Conte è arrivato all’appuntamento dopo aver raccolto dentro il Movimento molte voci contrarie a Gentiloni. Anche per via di quel sospetto che circola forte fra i grillini: il commissario agli Affari economici avrebbe giocato un ruolo nella caduta del Conte due. Molto meglio allora, gli hanno prospettato diversi ministri e parlamentari di peso, aprire a personalità come Prodi, Veltroni, persino Franceschini, «gente che ha sempre avuto con noi ottimi rapporti». Ma Gentiloni proprio no.

Per Conte, e questa è la parte decisiva del discorso, - prosegue Repubblica - sarebbe invece preferibile spedire al Quirinale Draghi. Sul presupposto che l’attuale premier, alla guida di un governo d’unità nazionale, faccia male ai partiti, in particolare al M5S costretto come gli altri ad appoggiarlo. Circostanza che, nella lettura grillina, avrebbe fatto crescere la disaffezione dei cittadini e gonfiato le vele all’astensione. Su una sola cosa il leader 5S è invece categorico: non correrà nel collegio di Roma centro lasciato vacante da Gualtieri.