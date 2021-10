Letta: "Il Cdx pensa solo al Quirinale. E così la legge elettorale è bloccata"

C.sinistra: Letta, Iv? Non si parte da accordi di establishment - Italia viva fara' parte del campo largo? "E' un ragionamento che si rivolge alle persone. Abbiamo lanciato il lavoro delle Agora' democratiche e ogni cittadino puo' iscriversi alla piattaforma, partecipare e organizzare Agora' che elaborino proposte sui diversi temi e poi ognuno puo' scegliere e votare e questo sara' il progetto del campo largo. Non credo che la gente ci seguira' se facciamo accordi di sigle e gruppi dirigenti e establishment, e' una proposta per le persone e i cittadini. Questo e' il punto essenziale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio 24, in merito alle sue parole pronunciate dopo il voto sul ddl Zan in cui il leader dem ha parlato di rottura del rapporto di fiducia con i renziani.



L.elettorale, Letta: bloccata da arrocco centro destra su Quirinale - "La discussione sulla legge elettorale oggi è bloccata dal fatto che il centrodestra mi pare assai concentrato e bloccato sul Quirinale e sulla candidatura di Berlusconi. Questo arrocco rende impossibile qualunque ragionamento su riforme di sistema come la legge elettorale. La mia impressione è che se ne potrà parlare dopo gennaio". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio 24 intervistato da Maria Latella , sottolineando che "non si può non parlare con il centrodestra".

G20: Letta, doppia prova di maturità passata - "Il G20 è stata una doppia prova di maturità passata. Era la prima volta che l'Italia lo presiedeva. Non sempre i G20 hanno avuto risultati positivi e questo li ha portati a casa, in particolare l'accordo sulla minimum tax. E' la prima volta che si riprende con la presenza fisica ed è stato un successo. Il ruolo dell'Italia è importante in Ue e come dimostra Draghi anche nel rapporto privilegiato con gli Usa". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato da Maria Latella a Radio 24. Letta ha spiegato di aver visto "tutti molto rispettosi e molto attenti all'Italia. Ho trovato un clima molto positivo verso il nostro paese, visto oggi come un modello positivo per come ha affrontato la fase di ripartenza nel Covid. Si guarda alle nostre regole che hanno garantito libertà. E poi c'è una spinta a una Ue più solidarietà ed integrata. Ora tutti si aspettano che l'Italia sia in grado di spendere bene i fondi europei", conclude.

Manovra: Letta, usare 12 mld per tagliare tasse sul lavoro - I 12 miliardi inseriti in Manovra per il taglio delle tasse "sono una somma molto significativa. Proponiamo siano messi sul taglio delle tasse sul lavoro di chi lavora e di chi da lavoro". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio 24.