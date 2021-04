Letta: "Non escludo alleanza con Berlusconi", l'apertura del Pd a Forza Italia

Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, ospite a Piazza Pulita su La7, risponde alla domanda "esclude alleanze con Berlusconi?" ha risposto: "No, in Europa siamo alleati e in Consiglio dei Ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini sono quelli che vanno d'accordo con i nostri ministri, fanno le cose insieme senza problemi".

Viene da chiedersi cosa ne pensano di queste dichiarazioni i membri del MoVimento 5 Stelle, da sempre nemici giurati dell'ex Presidente del Consiglio: il noto esponente del movimento, Alessandro Di Battista, viene ricordato anche per aver letto la sentenza di condanna di Dell'Utri e Berlusconi ad Arcore.

E infatti il deputato pentastellato Raphael Raduzzi pubblicando il video delle parole di letta, scrive: "Avete sentito le parole di Letta? Qualcuno mi spieghi come fa il MoVimento 5 Stelle a volersi alleare con queste forze politiche. Per Letta l’alleanza con Forza Italia è ovvia e naturale”.

Questo è lo scenario, questa è la realtà dei fatti, altro che “cambiare il PD dal didentro”. Il PD di Letta era e resta quel PD dell’inciucio con Berlusconi, ossia il peggio della politica degli ultimi 30 anni contro cui il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto. Gli italiani hanno dato fiducia al Movimento per contrastare il “PDL e PDmenoElle”, non per stringerci un’alleanza!