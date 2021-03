Letta: "Priorità al lavoro e alle donne. Ius soli e Centrosinistra con 5S"

"Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante". Ha aperto così il proprio intervento Enrico Letta il proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd e che poi lo ha eletto come successore di Nicola Zingaretti con 860 sì, 2 no e 4 astenuti. "Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme", ha aggiunto Letta rivolgendosi direttamente a Zingaretti: "Siamo simili, non abbiamo bisogno di molte parole per capirci".

"Centomila morti, è scesa la speranza di vita, drammaticamente e per la prima volta nella storia recente del paese, la solitudine, lo smarrimento, le famiglie che hanno perduto i loro cari. Il mio pensiero va al personale sanitario, ai rappresentanti dello Stato, la loro dedizione è stata ed è fondamentale", ha continuato Letta affrontando subito i temi del proprio programma.

Guarda tutto l'intervento di Enrico Letta all'assemblea del Pd

"Penso al mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, a loro noi guardiamo cercando le migliori soluzioni per il loro futuro. Mi viene in mente la frase di Papa Francesco che dice che vorrebbe un mondo che sia un abbraccio fra giovani e anziani". E ancora: "Da solo nessuno si salva. Ce lo ha detto il Papa".

Enrico Letta eletto segretario: "Ringrazio tutti per fiducia, grandissimo onore. Ce la metto tutta"

"Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse. Domani presenterò un vademecum di idee da consegnare al dibattito dei circoli per due settimane. Ne discutiamo insieme e poi facciamo sintesi in una nuova assemblea", ha fatto sapere. Poi il tema della parità di genere. "Lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che esiste un problema". "Io metterò al centro" il tema delle donne: è "assurdo" che sia un problema.

"Mi candido ma serve un nuovo Pd, non un nuovo segretario. "Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd", ammonisce Letta che dice ai delegati: "Dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti tra di noi". "Arrivo da persona libera", dopo aver lavorato fuori dalla politica ma "i talenti di qui valgono, chi ha fatto politica ha un talento da giocarsi fuori", ha aggiunto. "Lascio gli incarichi retribuiti ma tengo la presidenza dell'istituto Delors", ha precisato.

Letta cita nel suo discorso due figure di spicco dell'Europa: Jacques Delors e Romano Prodi. Jacques Delors, "sempre ottimista, mi ha dato una lezione di vita straordinaria". E di Romano Prodi dice: "Inutile dirvi quanto mi lega a lui".

(Segue...)