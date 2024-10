Libano, Pucciarelli (Lega) ad Affari: "Non possiamo ritirare ora i militari italiani"

"Il rischio sarebbe quello di far diventare ancora più esplosiva la situazione con Israele"



"Abbiamo una missioni da tantissimo tempo in Libano con i nostri militari - 1.500 della missione Unifil e 150 della missione Mibil (collaborazione diretta Italia-Libano per l'addestramento dei militari dell'esercito libanese) e se venissero meno i nostro soldati verrebbe meno la stessa missione Unifil in un'area che vive momenti di tensione altissima. Non è interesse di nessuno in questo momento incrementare ulteriormente la tensione". Con queste parole Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in Commissione Difesa al Senato, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'Italia dovrebbe ritirare immediatamente i propri militari dal Libano.



"Siamo molto attenti a tutelare gli interessi dei militari in loco e abbiamo preparato un piano di evacuazione qualora la situazione precipitasse ulteriormente. Non solo, abbiamo lavorato per garantire la massima salvaguardia dei nostri militari, ma venir via adesso dal Libano non mi pare la scelta adeguata da prendere per la garanzia e la stabilità di quell'area. Il rischio sarebbe quello di far diventare ancora più esplosiva la situazione con Israele", conclude la senatrice Pucciarelli.