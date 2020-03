Liguria: forze riformiste e liberal democratiche: preoccupati per l'emergenza

I movimenti e le forze civiche, riformiste e liberal democratiche che da tempo collaborano per un programma unitario da proporre ai liguri per assicurare sviluppo e progresso alla propria comunità, esprimono forte preoccupazione per la seria e critica situazione sanitaria che sta investendo l’Italia ed in particolare il Nord.

La grave situazione, che pare destinata ad acuirsi nelle prossime settimane, richiede da parte di tutti ed in particolare delle forze politiche, grande senso di responsabilità e collaborazione fortemente unitaria, tali da superare divisioni, ostilità e contrapposizioni che, al contrario, sarebbero inevitabilmente destinate ad acuirsi nel corso della campagna elettorale.

Per queste ragioni ritengono che gli sforzi devono essere concentrati nel ricercare soluzioni condivise per consentire alle Istituzioni di superare le grandi difficoltà sanitarie, sociali ed economiche che il grave momento sta determinando.

In questo contesto le elezioni regionali previste per la prossima primavera diverrebbero inevitabilmente elemento di divisione tra le forze politiche e gli stessi cittadini.

Per questa ragione ritengono che, così come per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, anche per le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali si valuti la possibilità di un loro rinvio ad un successivo momento, quando l’attuale gravissima crisi sarà superata.

Tuttavia esse non rinunciano a proseguire l’approfondimento dei temi programmatici, avendo la consapevolezza che il futuro della Liguria e del benessere dei liguri si basa sulla soluzione dei problemi inerenti infrastrutture, sanità e lavoro su cui ancora troppo poco si è fatto, come dimostrano gli allarmanti dati sulla recessione della nostra Regione.

Sulla base di questi presupposti i componenti il tavolo civico, riformista e liberal democratico torneranno ad incontrarsi già da lunedi pv anche per esaminare la nuova situazione che è venuta a determinarsi per la decisione del Movimento 5 stelle di aprire al confronto con il Pd e le altre forze civiche e politiche.