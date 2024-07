Liste sanità, via libera dalla Camera: è legge. Schlein: "Decreto fuffa"

Via libera della Camera al dl liste d'attesa, è legge

Via libera della Camera al decreto liste d'attesa. Il testo, in seconda lettura a Montecitorio, è stato approvato con 171 sì e 122 no, ed è legge. Prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'Agenas di una piattaforma nazionale per le liste d'attesa per monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni.

SANITA': SCHLEIN, DL LISTE DI ATTESA E' FUFFA, NON SI PRENDONO IN GIRO GLI ITALIANI'

"Non avete fatto nulla per un anno e mezzo e avete tirato fuori un di vuoto, fuffa, a quattro giorni dalle elezioni. Ma chi pensate di prendere in giro? Non gli italiani. Non si possono accorciare le liste di attesa senza mettere un euro e assumere personale". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul dl liste di attesa.