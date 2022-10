Lorenzo Fontana "inpiegato": lo strafalcione del presidente della Camera

L'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera continua a far discutere. Dopo le polemiche sulle sue posizioni ultracattoliche e conservatrici, ora i social si scatenano sul suo curriculum. Lorenzo Fontana, come tutti i parlamentari, lo ha dovuto pubblicare sul sito istituzionale, per le regole di trasparenza. Il cv del presidente della Camera, però, contiene un clamoroso strafalcione. Il documento, compilato a mano, qualifica Lorenzo Fontana come "inpiegato" (con la n) di Veronafiere, peraltro da tempo in aspettativa. Un errore grave, soprattutto per in plurilaureato, sul quale si sta scatenando l"ironia dei social. Certo, meglio questo che le minacce contro Ignazio La Russa, ma certamente imbarazzante. Un inciampo? Una distrazione? Un collaboratore sbadato? Un fake? Vedremo, intanto la polemica sul web continua.