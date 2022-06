Lucaselli (Fdi): come aumentare i posti di lavoro in Italia - GUARDA IL VIDEO

Occupazione, referendum, immigrazione e molto altro

Ylenja Lucaselli, parlamentare di Fratelli d’Italia, è la nuova sopite del ciclo di webinar organizzato dall’avvocato Luca Favini, dello studio Ghedini-Longo, in collaborazione con affaritaliani.it.

In questa puntata ci occupiamo di una problematica fondamentale: come aumentare i posti di lavoro. In un confronto a 360°, si toccano i vari aspetti della questione: bonus 200 euro, tasse, impresa ed energia, ma anche altri temi di attualità, come i referendum, l’immigrazione, la legge elettorale e i casi di cronaca riguardanti gli alpini e le molestie al lago di Garda.



