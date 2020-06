Politica

Giovedì, 25 giugno 2020 - 06:39:00 M5s, aria d'addio per due senatrici. I numeri in maggioranza fanno paura

M5s, aria d'addio per due senatrici. I numeri in maggioranza fanno paura Addio maggioranza al Senato. I numeri di Palazzo Madama, già risicati adesso per il governo rischiano di diventare pesanti. Dopo gli ultimi addii (con il passaggio di Alessandra Riccardi alla Lega) si rifanno insistenti - si legge sul Corriere della Sera - le voci di ulteriori strappi. Nelle chat e tra i discorsi dei senatori sono due i nomi che spiccano, due senatrici che voci di corridoio vogliono in uscita dal gruppo pentastellato: Marinella Pacifico e Tiziana Drago. La prima, in forte ritardo con le restituzioni (la deadline è a fine mese), viene accostata al Carroccio, mentre la siciliana Drago — che si era astenuta sulla sfiducia ad Alfonso Bonafede — secondo i rumors potrebbe approdare al Misto. "Forse è il Movimento che mi vorrebbe fuori. Occorrerebbe chiedere a qualcuno dei vertici", commenta Drago all’Adnkronos. Mercoledì prossimo i probiviri tireranno le somme sulla situazione delle rendicontazioni e quello potrebbe essere il primo casus belli da superare sulla strada che porta agli Stati generali. Con lo spettro di una scissione all'interno del Movimento che prende sempre più corpo, i ribelli guidati da Di Battista da una parte e i filo governativi dall'altra.