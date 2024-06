M5s, aria di scissione. Così Grillo ha "commissariato" Conte: i due partiti

M5s, iniziata la resa dei conti: Grillo è uscito allo scoperto e ora punta su Raggi

Dopo il flop alle Europee, nel M5s c'è aria di una nuova rivoluzione. Ormai la resa dei conti tra il fondatore del Movimento Beppe Grillo e il leader Giuseppe Conte è ufficialmente partita. Il comico ha criticato apertamente la gestione dell'ex premier, e dopo la battuta al veleno "ha preso più voti Berlusconi da morto che Conte da vivo", ha rincarato la dose ieri con una intervista a se stesso. "Dobbiamo tornare a proporre idee radicali e visionarie, smarcandoci da una collocazione che è vecchia e superata da decenni. Parlare di sinistra e destra è come parlare di ghibellini e guelfi". Grillo ora - riporta Il Corriere della Sera - sembra aver deciso di appoggiare decisamente Virginia Raggi e il Movimento di fatto si è diviso in "due partiti" al suo interno.

Le parole di Grillo innescano l'ala contiana. "Il progetto del Movimento non può essere quello di 15 anni fa", dice all’Adnkronos la deputata Vittoria Baldino. Interviene anche Alessandra Todde. "Il Movimento 5 Stelle non è padronale, è una comunità di persone", dice la governatrice della Sardegna che vuole imporre il tetto dei mandati anche a lui: "Perché non lo deve avere anche il garante?". Ad accendere l’anima contiana del Movimento ha contribuito l’editoriale di Marco Travaglio. Il direttore del Fatto indica colpe e responsabilità, a suo avviso, del crollo M5s: "C’entra semmai l’essere entrati con le mutande in mano nel governo Draghi". E ancora: "Conte, che all’epoca non era neppure iscritto ma lasciò fare, ha chiesto scusa a nome del Movimento. Ora toccherebbe a Grillo: se è vero che il M5s si è "vaporizzato", la vaporizzazione risale al 2021 e porta la sua firma".