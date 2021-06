M5s, Conte: "Svolta autarchica di Grillo mortifica una comunità

Andiamo avanti? "Mai indietro". Così Giuseppe CONTE in un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo, CONTE risponde: "Non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E' una grande mortificazione per tutti loro".

M5S: CALENDA, 'SI STANNO AVVIANDO ALLA CANCELLAZIONE'

"In questa vicenda mi pare che Conte abbia provato a rendere M5S un partito normale. Non ci è riuscito come era prevedibile e comunque Conte ha ragione rispetto a Grillo. I 5 Stelle si stanno avviando alla cancellazione". Lo dice Carlo Calenda a Rainews24.