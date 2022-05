M5s, dietrofront su Ferrara in Commissione Esteri: "Troppo anti-americano"

M5s, Commissione Esteri: nuova sfida tra Conte e Di Maio

Gianluca Ferrara non sarà il nuovo presidente della Commissione Esteri del Senato in quota M5s. Bruciata in meno di 24 ore la candidatura del senatore anti-americano, che definiva Obama e Bush i "peggiori terroristi di sempre". All’ora di pranzo, - si legge sul Corriere della Sera - Ferrara gioca l’ultima carta per difendere la presidenza, a cui sembrava destinato al posto di Vito Petrocelli. «Ho sempre condannato l’inaccettabile aggressione russa». E ancora: «Io filorusso? Chi lo dice mi offende e mi diffama». Qualche ora dopo, il muro eretto in difesa della sua designazione cede al fuoco che arriva dai partiti della maggioranza e dall’interno del Movimento. E il senatore pentastellato alza bandiera bianca: "Non mi candido alla presidenza della Commissione".

In meno di ventiquattr’ore, - prosegue il Corriere - si brucia fino a consumarsi la nomination della punta di diamante dell’anti-atlantismo grillino. Un’analisi che piomba dal suo passato al presente come un macigno, così pesante da infrangere i sogni di gloria di succedere a Petrocelli alla guida della commissione del Senato. La stessa per cui, da oggi, si riaprono i giochi. Che vedono in prima fila Ettore Licheri e Nunzia Nocerino. Separati non tanto sulla Russia o sugli Usa quanto sulla corrente di appartenenza. Contiano (nel senso di Giuseppe) lui, dimaiana (nel senso di Luigi) lei.

