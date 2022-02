M5s, Grillo scavalca Conte e punta ad un nuovo direttivo. Ex premier spiazzato

M5s, Grillo prende tempo. Conte messo all'angolo

Il M5s è sempre più nel caos dopo la decisione del tribunale di Napoli di annullare l'elezione di Giuseppe Conte come leader e rimettere di fatto tutti i poteri nelle mani del fondatore del Movimento Beppe Grillo. Il garante dei pentastellati - si legge sul Corriere della Sera - è rimasto infastidito dall’accelerazione che i vertici hanno cercato di imporre: Grillo vuole ponderare ogni passo. Non è escluso che a breve ci possa essere un incontro tra le parti, opzione che fino a lunedì pomeriggio da ambienti vicini allo showman ligure veniva smentita. Grillo però ora sta accarezzando l’idea di un faccia a faccia: vuole fare chiarezza e cogliere l’occasione per dare una scossa al Movimento, sistemando le faide interne ai Cinque Stelle. Conte sarebbe stato sorpreso dalla mossa del garante, anche se ambienti vicini all’ex premier smentiscono e parlano di «sintonia» tra le parti. «C’è chi sta usando questa situazione per indebolire Conte con modifiche ai suoi poteri, dalla gestione dei territori a variazioni statutarie», dicono i contiani. «Siamo al paradosso: veniamo accusati per il frutto delle loro scelte»,replicano i dimaiani e i malpancisti.

I legali di Conte e Grillo - prosegue il Corriere - secondo quanto filtra da indiscrezioni si sono confrontati ieri. L’orientamento sembrerebbe non più quello di affidarsi a una ratifica in tempi rapidi dei votanti «mancanti», ma di procedere con l’elezione di un nuovo comitato di garanzia, in modo che ci sia un legale rappresentante che possa far partire l’iter per la votazione sullo statuto (o eventualmente stabilire i criteri per l’elezione del comitato direttivo). In ogni caso a metà marzo servirà il via libera per le liste per le Comunali di primavera: un appuntamento che potrebbe essere a rischio per i Cinque Stelle in caso di altri intoppi.

LEGGI ANCHE

Chi è Maria Mazza, la dottoressa che incanta i fan di "Avanti un altro" FOTO

No vax sospesi: lo stipendio va restituito. La sentenza del Tar

Como, donna morta in casa da due anni: la scoperta per gli alberi pericolanti