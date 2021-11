M5s, i deputati non versano più soldi. Grillo contrario al due per mille

M5s, tra addii e ritardi servono soldi

Questione di soldi. Al Movimento Cinque Stelle mancano fondi. Lo scrive Repubblica, che spiega come domani e martedì sul sito del Movimento gli iscritti votano se aderire o meno al 2 per mille, "la possibilità cioè che hanno tutti i partiti di avere un contributo dai cittadini in fase di dichiarazione dei redditi; considerato finanziamento pubblico (orrore assoluto, nella vulgata delle origini), finora il M5S non aveva mai usufruito di questa possibilità. Ma i tempi cambiano, Giuseppe Conte e la maggioranza dei parlamentari sono favorevoli alla svolta".

La battaglia interna al M5s sull'adesione al due per mille

Ma secondo Repubblica non è favorevole Beppe Grillo: "il fondatore — si racconta nel dietro le quinte — è infuriato, un po’ perché nessuno lo aveva avvertito della decisione, un po’ perché lui stesso per anni si è speso contro ogni tipo di contributi di questo genere. Per ore si sono rincorse le voci di un suo intervento a gamba tesa per invitare a votare no e di mediazioni di big per portarlo a più miti consigli. Il pericolo di una nuova e potente presa di posizione del garante è per ora sventato, la concomitanza con le vicissitudini familiari del comico genovese aiuta, ma il tutto conferma che ad oggi per il M5S Grillo rappresenta un vulcano pronto a esplodere da un momento all’altro, con effetti potenzialmente disastrosi".

Ma come spiega Repubblica esiste la necessità di trovare nuove risorse anche perché "sono 106 gli eletti col M5S che oggi sono passati ad altre forze al gruppo misto: se ognuno di loro seguisse la scia del ricorso, il Movimento dovrebbe rispondere di centinaia di migliaia di euro, se non di più". E intanto, conclude Repubblica, c'è anche chi tra i deputati attuali non versa più anche da parecchi mesi, "un po’ per dissidi politici, un altro bel po’ per l’incertezza sul proprio futuro, oltre al fatto che rispetto a prima i “morosi” non rischiano più l’espulsione ma semplicemente di non poter avere ruoli interni al partito".